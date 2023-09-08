خبير ألماني : المملكة تمارس الدبلوماسية العالمية بذكاء

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أشاد الخبير في الشؤون الدولية والقوقاز "ليو ويغنر" بالنهج الدبلوماسي الذي تسير عليه المملكة، مؤكداً أنها تمارس السياسة الدولية بذكاء، إذ تعمل على التوازن الدولي بين الشرق والغرب. اضافة اعلان

ولفت ليو في تصريحه، إلى أن الهند أيضًا تعمل اليوم بالمبدأ السعودي نفسه، ما يعني أنها بدأت تدرك أهمية التوازن في السياسة الدولية، وفقا لـ "عكاظ".





الاستقلال في السياسة الخارجية





مجموعة الـ 20 الأكثر قوة



وقال الخبير في مؤسسة «كانديد فانديشن» الألمانية: إن ما تقوم به المملكة من السير باتجاه الاستقلال في السياسة الخارجية وعدم الرهان على طرف دولي واحد، لا يرضي بالطبع كل الدول.وأضاف، إن المملكة قادرة بإمكاناتها السياسية والاقتصادية أن تضع نفسها في موقع يناسب مصالحها وليس مصالح الآخرين.جاءت تصريحات ليو على خلفية امتناع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ عن حضور اجتماع مجموعة الـ20 في نيودلهي يومي الـ10 والـ11 من أغسطس الجاري.معتبراً أن العالم لا يزال على شكله القديم على المستوى الاقتصادي والسياسي، إذ أن مجموعة السبع ما تزال هي المجموعة الأقوى، وكذلك مجموعة دول الـ20 الأكثر قوة وتماسكاً.ولفت إلى أن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أيضاً لديه طموحات دولية بتقديم نفسه وبلاده قوةً دوليةً ناشئةً على المسرح الدولي.