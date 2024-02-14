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خبير أرصاد يوضح أفضل مواسم هطول الأمطار

أمطار غزيرة
الأمطار
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أوضح الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية والباحث في شؤون الفلك،  أفضل مواسم الأمطار الشتوية والصيفية.
وقال الزعاق: "إن الأمطار الشتوية يكون أفضلها في موسم الوسم في شهر نوفمبر وهي التي تنبت الأعشاب،اضافة اعلان

الأمطار على المملكة


وأفضل أنواع الأمطار الصيفية في شهر مارس بالتزامن مع موسم العقارب وهي التي تنبت الأشجار".
وتابع الزعاق : "أن الأمطار في المملكة أمطار شمالية غربية (مطرها مستديم) أو جنوبية شرقية، وإذا كان مصدر الأمطار من ناحية بحر العرب تكون الأمطار غزيرة وعمرها قصير".

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.


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