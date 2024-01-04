خبير أرصاد: الحرارة لم تصل تحت الصفر حتى الآن في المملكة.. وهذه المناطق الأكثر برودة

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أكد المختص في الأرصاد الجوية عادل قازنلي أن درجات الحرارة لم تصل حتى الآن، إلى درجة تحت الصفر المئوية في المملكة.
انخفاض الحرارة في الرياض والشرقية
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وأضاف عادل قازنلي، في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن المنطقة الشرقية والرياض لهما النصيب الأكبر من انخفاض درجات الحرارة.
توقعات حالة الطقس
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية و الرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.