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خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين
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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، والتي تناول فيها مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية.اضافة اعلان

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء:



ويأتي ذلك لمواصلة تعزيز أواصر التعاون المتعدد الأطراف ودعم مجالات التنسيق المشترك؛ بما يسهم في معالجة التحديات العالمية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً.
واشاد المجلس بمخرجات الاجتماع (الثاني) لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد بالرياض.

واشار إلى أن دعم المملكة لصندوق تمويل المبادرات في التحالف بمبلغ (100) مليون ريال يؤكد نهجها والتزامها بنشر قيم الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف.

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