خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك. اضافة اعلان



مناقشة أبرز القضايا



تسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض، اليوم، رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية (البرلمان) عثمان بوغوما، وذلك بحضور معالي وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج أوليفيا روامبا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.