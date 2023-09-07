خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس كوت ديفوار

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، لفخامة الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك. اضافة اعلان





أحمد قطان



استعراض العلاقات الثنائية



وقام بنقل الرسالة، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس واتارا له بالمقر الرئاسي، في العاصمة أبيدجان، اليوم.ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وقد أكد فخامته خلال الاستقبال، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.فيما عبر معالي المستشار قطان خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء، عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات بين البلدين.حضر الاستقبال من الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي.