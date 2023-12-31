خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان ـ رحمها الله ـ . اضافة اعلان





وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان

وقال الملك المفدى، وولي عهده الأمين: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان ـ رحمها الله ـ والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".