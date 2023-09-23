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خادم الحرمين: تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا

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احتفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعيد الوطني للمملكة من خلالل تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".اضافة اعلان

الملك سلمان

وكتب الملك المفدي :" في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا. سائلين المولى سبحانه، أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا".
وفي وقت سابق، تصدر هاشتاج "اليوم الوطني" التريند في المملكة، اليوم السبت ، مع الاحتفال باليوم الوطني 93 الذي تحل ذكراه اليوم 23 سبتمبر .

التهانئ للمملكة:


وقدم العديد من رؤساء الدول التهانئ للمملكة بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لها المزيد من التقدم والازدهار.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، غرد الكثير من المغردين بتغريدات عبروا فيها عن فخرهم واعتزازهم بالمملكة التي تخطو خطوات جادة وواثقة نحو التقدم والرقي.

تغريدات مؤثرة:

وقال أحد المغردين: "كل عام ووطننا، يعانق السماء مجداً ويحضن السحاب فخراً و عزاً، دمتِ لنا حباً و عشقاً دمتِ لنا داراً".

وأضاف آخر: "ستظل يا وطني حر ومستقل بك كل الخيرات وينعم شعبك في الخير والرخاء. أسأل الله أن يحفظ وطننا ويحميه من شرور الفتن والمحن. كل عام وأنت يا بلادي مزهرة بمناسبة عيدك الوطني، فلتظلي دائماً عامرة وسعيدة بشعبك وبملكك وبارضك. يا أعظم مملكة على الأرض أنت فخر لكل سعودي ومعدنك أصيل ودائما إليك القلوب تميل.

وتابع: "كل عام ووطننا، يعانق السماء مجداً ويحضن السحاب فخراً و عزاً، دمتِ لنا حباً و عشقاً دمتِ لنا داراً".

وقال آخر: "٩٣عاما من الأمن والاسقرار رحم الله مؤسس هذا الكيان الشامخ وأبناؤه الملوك".

بدء الاحتفالات:
وتحتفل المملكة باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

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