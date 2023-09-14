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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يوجهان بمساعدات عاجلة لـ ليبيا

خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد
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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.اضافة اعلان


مساعدات غذائية ودوائية 

بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.
وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.


الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الإنسانية

مشيرًا إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.
 وسأل معاليه، المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، لما يوليناه من حرص واهتمام بالمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

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