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"حوطة بني تميم العام" يشخص ويعالج حالة مرضية نادرة

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مستشفى حوطة بني تميم العام
أ أ
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تمكن مستشفى حوطة بني تميم العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول من تشخيص وعلاج حالة مرضية نادرة لشاب في العقد الثاني من عمره، تُدعى بـ "الشلل العائلي الدوري"؛ الناتج عن نقص شديد في نسبة البوتاسيوم بالدم.اضافة اعلان

حالة مرضية نادرة

وتفصيلاً، حضر المريض للمستشفى وهو يعاني من ضعف عام في عضلات الجسم وانخفاض شديد في ضربات القلب، وقصور حاد بوظائف الكلى، وانحلال عضلي روبيدي، أدى لإصابته بشلل رباعي مفاجئ، حيث يُذكر أن المصاب حصل على عقار الكورتيزون لعلاج مرض جلدي لديه؛ ومن المتوقع أنه أدى لانخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم.

تحسن حالة المريض

وقد تم عمل الفحوصات اللازمة وتزويد المريض بالبوتاسيوم عن طريق الوريد والفم، ووضع المريض على جهاز المراقبة، حتى تحسنت صحته بشكل كامل واستعاد حركته -ولله الحمد-، وتتم متابعة حالته عن طريق العيادات الخارجية بالمستشفى.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من طوارئ مستشفى حوطة بني تميم العام بلغ 47,318 مستفيد من يناير وحتى أغسطس للعام 2023 م.

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