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صحيفة تواصل الالكترونية

حملة وطنية للتعريف بمسارات برنامج خادم الحرمين للابتعاث وآفاقه المستقبلية

برنامج خادم الحرمين للابتعاث
برنامج خادم الحرمين للابتعاث
أ أ
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أطلق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث حملة وطنية تحت شعار "أنت خيارنا" بغرض الوصول إلى جميع المواطنين في مناطق المملكة ومحافظاتها.

التعريف بمسارات البرنامجاضافة اعلان

وذلك للتعريف بمسارات البرنامج وآليات القبول وآفاقه المستقبلية، واستقطاب المتفوقين والموهوبين للاستفادة من البرنامج وتأهيلهم في أفضل الجامعات حول العالم.
وكان البرنامج قد انطلق في شهر مارس 2022م وفق إستراتيجية طموحة دشّنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -حفظه الله- لابتعاث 70 ألف طالب وطالبة إلى 17 دولة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر أربعة مسارات جديدة، تواكب احتياجات سوق العمل والمشاريع الواعدة وهي: مسار الرواد، ومسار إمداد، ومسار البحث والتطوير، ومسار واعد.

استراتيجية البرنامج

وأكدت إستراتيجية البرنامج أن يكون الابتعاث لأفضل المؤسسات التعليمية بحسب التصنيفات العالمية، ويكون التخصص مراعياً لاحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.
وحرصاً من البرنامج على توفير فرص قبول أكبر؛ فقد تم خلال المرحلة الماضية إضافة دول ومجالات جديدة، وتطوير آليات واشتراطات القبول، بما يساعد على إتاحة فرص أوسع لاستفادة أبنائنا وبناتنا الراغبين في إكمال تعليمهم في أفضل الجامعات حول العالم؛ حيث لا يُشترط عُمر محدد أو امتداد التخصص أو درجة محددة في المؤهل العلمي السابق، كما يتُاح التقديم للموظفين، ويمكن دراسة أكثر من تخصص في المرحلة العلمية ذاتها.

زيارة الموقع

ودعا البرنامج الراغبين بالابتعاث في جميع المراحل والتخصصات، إلى زيارة موقع البرنامج للتعرف على الشروط العامة للابتعاث والخاصة بحسب كل مسار، وقائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة والتخصصات بحسب المسارات، ومن ثم التواصل مع المؤسسات التعليمية المعتمدة في دول الابتعاث للحصول على قبول، ومن ثم رفع طلب القبول من خلال نظام سفير بوزارة التعليم.

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