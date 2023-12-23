حملة مفاجئة على العمالة الأجنبية في الأحساء.. وهذا ما تم ضبطه

أ أ

ضبطت اللجنة الحكومية الخاصة بمعالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين في الأحساء، 8 أطنان من المتروكات المعروضة من قبل العمالة الأجنبية الوافدة بشكل عشوائي، في أحد المواقع شرق المحافظة بعيدًا عن النطاق العمراني وبالقرب من مناطق زراعية. اضافة اعلان





توجيه من محافظ الأحساء



جولات رقابية مستمرة



وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل- وفق صحيفة اليوم-، أن الحملة التي جاءت بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، تهدف إلى منع التشوه البصري، والحد من انتشار العمالة السائبة، والمحافظة على النظافة العامة، إضافة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، ورفع نسب الامتثال والتراخيص.وأكد بووشل، أن اللجنة ماضية في جولاتها الرقابية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بما هو اختصاص منع الباعة الجائلة العشوائية.وشدد على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالباعة الجائلين، من خلال قنوات التواصل المتاحة، للمساهمة في تحقيق أهداف اللجنة وتحسين جودة الحياة في الأحساء.