حل مشكلة التكدس في مراكز خدمات الفحص الدوري للسيارات.. المواصفات توضح

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أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس توضيحًا حول مشكلة التكدس في مراكز خدمات الفحص الدوري للسيارات للحصول على الخدمة.





حل مشكلة التكدس في مراكز خدمات الفحص الدوري للسيارات



سلبيات الفحص الدوري للمركبات



وأوضح المتحدث باسم هيئة المواصفات والمقاييس وائل الذياب، في تصريحات لـ "الإخبارية" أن الهيئة دشنت خدمة الفحص الفني الدوري المتنفل عبر منهجيات، أهمها:1 - رفع مستويات الفحص عبر تقنيات متقدمة وإطلاق منصة إلكترونية باسم "منصة الفحص الفني الدوري".2 - فتح المجال أمام الشركات الاستثمارية للدخول في نشاط الفحص الفني سيدعم التنافسية والجودة للخدمات المقدمة، وسيقلل الزحام في المراكز.3 - إطلاق خدمة المواعيد الإلكترونية وكيفية الاستفادة من هذه الخدمة والقضاء على ظاهرة الانتظار والطوابير الطويلة.وحسب "اليوم"، فقد أكد خبراء أهمية الفحص الدوري للمركبات؛ لضمان الحماية والسلامة من الحوادث، نتيجة الخلل في المركبات أو عدم ملاءمتها للنظام المروري، مشيرين إلى أن أبرز السلبيات التي تواجههم، هي:1 - افتقار محطات الفحص للتنظيم.2 - عدم تخصيص مواقع انتظار خاصة لكبار السن والنساء.وطالب المختصون بضرورة توسيع المسارات، فضلا عن إنشاء محطات جديدة، إلى جانب تخصيص فترات مسائية للفحص، لافتين إلى أن المعاناة الأكبر تتمثل في – التكدس، وغياب التطوير.



