الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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حظر تسجيل هذه العلامة التجارية.. بأمر المحكمة

ام القرى
أم القرى
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رفضت المحكمة التجارية بالرياض، دعوى تقدمت بها إحدى الشركات ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على إثر رفض الهيئة تسجيل العلامة التجارية للشركة، كونها تحمل صبغة دينية.اضافة اعلان
وانتهت الدائرة التي نظرت الدعوى إلى صحة القرار، كون الهيئة استندت في رفضها إلى نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رفض تسجيل العلامة التجارية "أم القرى"

وتقول وقائع الدعوى إن الشركة تقدمت إلى الهيئة لتسجيل علامة تجارية لها والتي تضمنت عبارة «Umm Al-Qura»  لكن الهيئة وبعد دارسة الطلب، اعتذرت عن تسجيل العلامة، وفقًا لـ "الوطن".
وأرجعت اعتذارها بأن العلامة تنطوي على صبغة دينية ولا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية، استناداً لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

"أم القرى" علامة تجارية تحمل مزايا تنسب للمنشأ

فضلاً عن احتواء العبارة «Umm Al-Qura» على اسم جغرافي يترتب عليه مزايا أو سمعة تنسب أساسا إلى ذلك المنشأ.
وتظلمت الشركة أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية خلال الأجل النظامي، وانتهت اللجنة إلى رفض التظلم، وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية لدى الهيئة.
واتجهت الشركة إلى المحكمة التجارية كونها صاحبة الاختصاص الولائي والنوعي، طالبة إلغاء القرار، ومقابل لائحة الدعوى تقدمت الهيئة بلائحة جوابية تضمنت دفوعًا موضوعية.

الرموز الدينية والأماكن المقدسة تدخل في النظام العام

وتضمنت دفوع المحكمة أن الرموز الدينية والأماكن المقدسة تدخل ضمن نطاق النظام العام والآداب العامة، واستخدامها على البضائع أو المنتجات يؤذي مشاعر معتنقي الأديان التي تمثلها.
وتتسم بالقداسة التي تمنع استخدامها كوسيلة للبيع والشراء، فضلاً عن أن العبارة تدل اسم جغرافي مقدس وتسجيلها يعطي صبغة دينية وقيمة للمنتجات المطلوب وضع العلامة عليها.

العلامة التجارية تحتكر مصدر المنتجات

وتسجيل هذه العلامة احتكارًا لمصدر المنتجات وتسمية المنشأ، إذ أن وجود العبارة في مكون العلامة التجارية المرفوضة يؤدي إلى خلق انطباع لدى الجمهور بأن منتجات وخدمات هذه العلامة التجارية مرتبطة بذات المدينة، مما يترتب عليه خلق تضليل لدى الجمهور.

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