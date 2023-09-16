حشود ضخمة .. الآلاف يشيعون الحكم السابق "حسن البحيري" في مقبرة النسيم

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في مشهد إيماني غير مسبوق، شيع الآلاف الحكم الرياضي السابق حسن البحيري في مقبرة النسيم.





حشود ضخمة

التفرغ لغسل الموتى

خدمة الناس

خطأ كبير





وأشار إلى أنه أخطأ خطأ كبيرا، لأنه لم ينصف اللاعب المتضرر حينها، لذلك قرر الاعتزال فورا. ونوه بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يدعمه في قراره وتخلى عنه.





ورغم أنه أكد أنه لا يمتلك ريالا واحدا في جيبه، مشيرا إلى هاتفه المحمول من النوع القديم جدا، إلا أنه أعرب عن رضاه وسعادته في خدمة غسل الموتى دون أجر.

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وشهدت الجنازة حشودا ضخمة من المشيعين والذين حرصوا على تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.وتوفى الحكم السابق "حسن البحيري"، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 66 عاما، وذلك بعد أيام من إجرائه لقاء تلفزيونيا تحدث فيه عن اعتزاله بسبب خطأ تحكيمي، وتفرغه لغسل الموتى.وقال: "أنا ناذر وقتي الآن لخدمة الناس، جيبي ولا ريال فيه، رصيدي ما أعرفه والله ما أعرفه، وأتحدى ابن أمه يقول أني أخذت ريال لنفسي سواء في الأموات أو غير الأموات".ولفت إلى أنه عمل حكما دوليا قرابة 17 عاماً، إلى أن اعتزل التحكيم، بسبب خطأ فادح ارتكبه خلال مباراة بين فريقي الأهلي والنصر.