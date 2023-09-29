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صحيفة تواصل الالكترونية

حسب التصنيفات العالمية.. أفضل 10 جامعات في المملكة

جامعة الملك فهد
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
أ أ
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احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الأولى على مستوى جامعات المملكة والجامعات العربية لعام 2024، وفي المرتبة 208 عالميًا من بين 1904 جامعات عالمية.اضافة اعلان
ووفقًا لما جاء في قائمة مجلة "تايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) البريطانية.


أكسفورد في صدارة الترتيب العالمي

وجاءت جامعة أكسفورد البريطانية في صدارة ترتيب الأفضل عالميًا متقدمة على جامعات عريقة أخرى مثل هارفارد وكامبريدج وستانفورد.
واستحوذت الجامعات الأمريكية والبريطانية على المراتب العشرة الأولى عالميًا.


أفضل 10 جامعات في المملكة لعام 2024:

1- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2- جامعة الملك عبدالعزيز
3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
4- جامعة الملك سعود
5- جامعة الأمير سلطان
6- جامعة الفيصل
7- جامعة الملك خالد
8- جامعة الطائف
9- جامعة حائل
10- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل


أفضل 10 جامعات عالمية لعام 2024:

1- جامعة أكسفورد (بريطانيا)
2- جامعة ستانفورد (أمريكا)
3- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أمريكا)
4- جامعة هارفارد (أمريكا)
5- جامعة كامبريدج (بريطانيا)
6- جامعة برنستون (أمريكا)
7- معهد كاليفورنيا (أمريكا)
8- إمبريال كوليدج لندن (بريطانيا)
9- جامعة كاليفورنيا - بيركلي (أمريكا)
10- جامعة ييل (أمريكا)

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