حسب التصنيفات العالمية.. أفضل 10 جامعات في المملكة

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احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الأولى على مستوى جامعات المملكة والجامعات العربية لعام 2024، وفي المرتبة 208 عالميًا من بين 1904 جامعات عالمية. اضافة اعلان

ووفقًا لما جاء في قائمة مجلة "تايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) البريطانية.





أكسفورد في صدارة الترتيب العالمي





أفضل 10 جامعات في المملكة لعام 2024:





أفضل 10 جامعات عالمية لعام 2024:



وجاءت جامعة أكسفورد البريطانية في صدارة ترتيب الأفضل عالميًا متقدمة على جامعات عريقة أخرى مثل هارفارد وكامبريدج وستانفورد.واستحوذت الجامعات الأمريكية والبريطانية على المراتب العشرة الأولى عالميًا.1- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن2- جامعة الملك عبدالعزيز3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية4- جامعة الملك سعود5- جامعة الأمير سلطان6- جامعة الفيصل7- جامعة الملك خالد8- جامعة الطائف9- جامعة حائل10- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل1- جامعة أكسفورد (بريطانيا)2- جامعة ستانفورد (أمريكا)3- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أمريكا)4- جامعة هارفارد (أمريكا)5- جامعة كامبريدج (بريطانيا)6- جامعة برنستون (أمريكا)7- معهد كاليفورنيا (أمريكا)8- إمبريال كوليدج لندن (بريطانيا)9- جامعة كاليفورنيا - بيركلي (أمريكا)10- جامعة ييل (أمريكا)