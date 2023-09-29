حسب التصنيفات العالمية.. أفضل 10 جامعات في المملكة

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احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الأولى على مستوى جامعات
المملكة والجامعات العربية لعام 2024، وفي المرتبة 208 عالميًا من بين 1904 جامعات
عالمية.
ووفقًا لما جاء في قائمة مجلة "تايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) البريطانية.
وجاءت جامعة أكسفورد البريطانية في صدارة ترتيب الأفضل عالميًا متقدمة على
جامعات عريقة أخرى مثل هارفارد وكامبريدج وستانفورد.
أكسفورد في صدارة الترتيب العالمي
واستحوذت الجامعات الأمريكية والبريطانية على المراتب العشرة الأولى عالميًا.
1- جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن
أفضل 10 جامعات في المملكة لعام 2024:
2- جامعة الملك عبدالعزيز
3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
4- جامعة الملك سعود
5- جامعة الأمير سلطان
6- جامعة الفيصل
7- جامعة الملك خالد
8- جامعة الطائف
9- جامعة حائل
10- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
1- جامعة أكسفورد
(بريطانيا)
أفضل 10 جامعات عالمية لعام 2024:
2- جامعة ستانفورد (أمريكا)
3- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أمريكا)
4- جامعة هارفارد (أمريكا)
5- جامعة كامبريدج (بريطانيا)
6- جامعة برنستون (أمريكا)
7- معهد كاليفورنيا (أمريكا)
8- إمبريال كوليدج لندن (بريطانيا)
9- جامعة كاليفورنيا - بيركلي (أمريكا)
10- جامعة ييل (أمريكا)