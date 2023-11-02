حساب المواطن يوضح آلية حل مشكلة "غير مؤهل"

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أوضح برنامج حساب المواطن، آلية حل مشكلة غير مؤهل بعد ساعات من إعلان نتائج الأهلية مساء اليوم الخميس.



حل مشكلة غر مؤهل



جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن، عبر حساب "خدمة المستفيدين"، ردا على استفسارات المستفيدين بهذا الشأن. اضافة اعلان

وأجاب البرنامج بقوله "في حال كانت حالة الاهلية ( غير مؤهل ) وتم تجاوز مدة تقديم الإعتراض " 90 يوم يلزمك تحديث البيانات طبقا لسبب عدم الاهلية ثم التوجه إلى( دراسة الأهلية ) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب )".



تعديل ضوابط صرف الدعم



وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.



وتتضمن التعديلات:



- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).

- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

