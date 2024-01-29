حساب المواطن لشهر فبراير.. رابط الاستعلام عن الدفعة 75

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أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 فبراير.





خطوات الاستعلام عن الإيداع اضافة اعلان



خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

