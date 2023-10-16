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صحيفة تواصل الالكترونية

حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك الـ 5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي

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حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي
أ أ
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تشارك المديرية العامة لحرس الحدود، في التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 93"، بقوة بشرية متخصصة ومدربة ومزودة بالآليات والسفن والزوارق والحوامات متعددة المهام والأحجام والتقنيات اللازمة لتنفيذ المهام والواجبات الأمنية المشتركة، وذلك بمعهد تدريب قوات أمن وحماية أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

أهداف التمرين

ويهدف (تمرين 93) إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود.

مشاركة القطاعات الأمنية

يذكر أن التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والقوات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.

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