حرس الحدود يحبط تهريب 125 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (125) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





ترويج حشيش مخدر



منطقة عسير



الإبلاغ عن عمليات التهريب

