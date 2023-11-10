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حرس الحدود يحبط ترويج 1.9 كيلوجراما من نبات القات المخدر

حرس الحدود
حرس الحدود
أ أ

أحبط حرس الحدود بمنطقة جازان محاولة تهريب 150 كيلوجراما من نبات القات المخدر.
وأعلن حرس الحدود أن الدوريات البرية في قطاع الدائر بمنطقة جازان استطاعت إحباط محاولة تهريب 150 كيلوجراما من نبات القات المخدر.اضافة اعلان
وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


القبض على مواطنين روجا 1.9 كيلوجرام من الحشيش

من جهة أخرى، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان على مواطنين لاتخاذهما شقة سكنية وكرًا لترويج (1.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.
وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.


وسائل الإبلاغ عن المهربين

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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