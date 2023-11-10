حرس الحدود يحبط ترويج 1.9 كيلوجراما من نبات القات المخدر

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أحبط حرس الحدود بمنطقة جازان محاولة تهريب 150 كيلوجراما من نبات القات المخدر.

وأعلن حرس الحدود أن الدوريات البرية في قطاع الدائر بمنطقة جازان استطاعت إحباط محاولة تهريب 150 كيلوجراما من نبات القات المخدر. اضافة اعلان

وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.





القبض على مواطنين روجا 1.9 كيلوجرام من الحشيش





وسائل الإبلاغ عن المهربين

