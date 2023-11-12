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حرس الحدود بعسير يطيح بـ 14 مخالفاً ويحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات

حرس الحدود عسير
حرس الحدود بعسير
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 قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر.اضافة اعلان

تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص


وأوضح حرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

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