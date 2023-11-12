حرس الحدود بعسير يطيح بـ 14 مخالفاً ويحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر. اضافة اعلان





تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص



الإبلاغ عن عمليات التهريب

