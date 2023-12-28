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قرب مرسى أوسيف السوداني

حرس الحدود بجدة يُنقذ بحاراً فرنسياً علق قاربه الشراعي بالشعب المرجانية

حرس الحدود
حرس الحدود
أ أ
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أنقذ مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) التابع لحرس الحدود بالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة السودانية، بحاراً فرنسياً علق قاربه الشراعي بالشعب المرجانية قرب مرسى أوسيف بالجمهورية السودانية.اضافة اعلان

استغاثة من قارب شراعي في البحر

وجرى التعامل السريع مع الاستغاثة الواردة من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي والتواصل مع الجهاز النظير في السودان وإنقاذ البحار، وجارٍ العمل على قطر القارب إلى مرسى أوسيف لإصلاح العطل.

وفي وقت سابق، أحبطت دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان محاولة تهريب 105 كيلو جرامات من نبات القات المخدر.

إحباط محاولة تهريب 105 كجم من القات:


وأوضحت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق التواصل:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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