حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

أ أ
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وفي وقت سابق، تمكنت شرطة محافظة ضرية بمنطقة القصيم بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مروج وضبط مواد مخدرة وأسلحة ومسروقات.
مكافحة المخدراتونشر حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورًا من المضبوطات التي تم ضبطها من المتهمويأتي هذا في إطار مكافحة المخدرات في كل مناطق المملكة والضرب بيد من حديد لكل من يروج مواد مخدرة أو يجلبها إلى الوطن.
وفي وقت سابق، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.