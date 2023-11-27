حدد تخصصك.. نمو كبير في الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالميا

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كشفت دراسة اقتصادية حديثة، أن الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي شهدت نموًا عالميًا كبيرًا، سواءً من حيث عدد الموظفين المعينين أو عدد الشركات التي تبحث عن موظفين في هذا المجال. اضافة اعلان





5 آلاف عقد نشط في مجالات الذكاء الاصطناعي



نمو وظائف الذكاء الاصطناعي ظاهرة عالمية



سيطرة الولايات المتحدة على سوق الوظائف



زيادة الوظائف في أمريكا اللاتينية متواضعة



تسهيل حركة التوظيف العالمية



وأظهرت الدراسة أن حتى تاريخ سبتمبر 2023، يوجد نحو 5000 عقد نشط في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهندسة البرمجيات.بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 2100 مؤسسة في التوظيف في هذه المجالات، فيما تجاوزت وتيرة النمو التوقعات، مما يشير إلى وجود طلب متزايد على المهارات والكفاءات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وقالت الدراسة: إن النمو الذي نشهده في عدد الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هو ظاهرة عالمية.مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة، أصبح الذكاء الاصطناعي قوة دافعة في عالم الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ تقود ابتكاراته والتبني السريع لتقنياته إلى تغييرات كبيرة في وجه الأعمال عبر مختلف الصناعات والقطاعات في المنطقة والعالم.وأظهرت دراسة الاتجاهات الرئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات وعلوم البيانات خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى سبتمبر 2023، سيطرة الولايات المتحدة على سوق الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي، تلتها كندا والمملكة المتحدة، ومن ثم ألمانيا، بنسبة أقل.ووفقا للدراسة: قادت كندا عمليات التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي، تلتها الهند وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة، فيما تختلف الرواتب حسب المنطقة.وشهدت أمريكا اللاتينية، مدفوعة بنمو الذكاء الاصطناعي، زيادةً متواضعة، ولكنها ثابتة في متوسط الرواتب على مدار العام.وتشهد عمليات التوظيف العالمي لمواهب الذكاء الاصطناعي نموًا ملحوظًا نتيجة لاتجاهات تكميلية مثل التبني السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.بالإضافة إلى ذلك، أسهمت الخدمات القانونية والمالية المرتبطة بالتوظيف في تسهيل حركة التوظيف العالمية، مما فتح الباب أمام خبراء ومواهب الذكاء الاصطناعي للعمل من أي مكان في العالم.ونوهت دراسة الاتجاهات الرئيسية بأن الهند تحتل الصدارة في وظائف، مع أدوار وظيفية، مثل مهندس الذكاء الاصطناعي، ومسؤول تدريب الذكاء الاصطناعي، ومهندس تطوير رؤية الكمبيوتر.