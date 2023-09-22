حجم تجارة المملكة مع العالم يتجاوز تريليون دولار في 7 أشهر فقط

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بلغت التجارة الخارجية السلعية للمملكة خلال سبعة أشهر من 2023، نحو 1.16
تريليون ريال مقابل 1.33 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2022، بتراجع 13%.
وتراجعت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال سبعة أشهر من 2023 على أساس
سنوي، بنسبة 25%، لتبلغ نحو 701.2 مليار ريال مقابل 935.1 مليار ريال في الفترة
نفسها من 2022، وفقًا لـ "الاقتصادية".
الصادرات السلعية في 7 أشهر
وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض قيمة صادرات النفط على أساس سنوي 27%،
لتبلغ نحو 543.6 مليار ريال مقابل 743.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022،
نتيجة تراجع إنتاج وأسعار النفط.
انخفاض قيمة صادرات النفط
على الجانب الآخر وخلال الأشهر السبعة نفسها، ارتفعت قيمة الواردات السلعية
16.5%، لتبلغ 455.4 مليار ريال، مقابل 390.8 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.
ارتفاع قيمة الواردات السلعية
وسجل الميزان التجاري فائضًا قيمته 245.8 مليار ريال، متراجعًا 55%، عن مستوياته في الفترة نفسها من 2022 البالغة 544.2 مليار ريال.