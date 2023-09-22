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صحيفة تواصل الالكترونية

حجم تجارة المملكة مع العالم يتجاوز تريليون دولار في 7 أشهر فقط

الصادرات
الصادرات والواردات
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بلغت التجارة الخارجية السلعية للمملكة خلال سبعة أشهر من 2023، نحو 1.16 تريليون ريال مقابل 1.33 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2022، بتراجع 13%.اضافة اعلان


الصادرات السلعية في 7 أشهر

وتراجعت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال سبعة أشهر من 2023 على أساس سنوي، بنسبة 25%، لتبلغ نحو 701.2 مليار ريال مقابل 935.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، وفقًا لـ "الاقتصادية".


انخفاض قيمة صادرات النفط

وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض قيمة صادرات النفط على أساس سنوي 27%، لتبلغ نحو 543.6 مليار ريال مقابل 743.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، نتيجة تراجع إنتاج وأسعار النفط.


ارتفاع قيمة الواردات السلعية

على الجانب الآخر وخلال الأشهر السبعة نفسها، ارتفعت قيمة الواردات السلعية 16.5%، لتبلغ 455.4 مليار ريال، مقابل 390.8 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.
وسجل الميزان التجاري فائضًا قيمته 245.8 مليار ريال، متراجعًا 55%، عن مستوياته في الفترة نفسها من 2022 البالغة 544.2 مليار ريال.

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