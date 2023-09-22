حجم تجارة المملكة مع العالم يتجاوز تريليون دولار في 7 أشهر فقط

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بلغت التجارة الخارجية السلعية للمملكة خلال سبعة أشهر من 2023، نحو 1.16 تريليون ريال مقابل 1.33 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2022، بتراجع 13%. اضافة اعلان





الصادرات السلعية في 7 أشهر





انخفاض قيمة صادرات النفط





ارتفاع قيمة الواردات السلعية



وتراجعت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال سبعة أشهر من 2023 على أساس سنوي، بنسبة 25%، لتبلغ نحو 701.2 مليار ريال مقابل 935.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، وفقًا لـ "الاقتصادية".وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض قيمة صادرات النفط على أساس سنوي 27%، لتبلغ نحو 543.6 مليار ريال مقابل 743.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، نتيجة تراجع إنتاج وأسعار النفط.على الجانب الآخر وخلال الأشهر السبعة نفسها، ارتفعت قيمة الواردات السلعية 16.5%، لتبلغ 455.4 مليار ريال، مقابل 390.8 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.وسجل الميزان التجاري فائضًا قيمته 245.8 مليار ريال، متراجعًا 55%، عن مستوياته في الفترة نفسها من 2022 البالغة 544.2 مليار ريال.