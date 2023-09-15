الجمعة، 30 صفر 1445 ، 15 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل لـ الارصاد" من رياح شديدة على تبوك

لالالالالال
رياح شديدة على تبوك
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، تنبيهًا من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك.
وأوضح أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها 40 - 49 كم / ساعة، وارتفاعًا في الأمواجاضافة اعلان
 وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الوجه , وأملج , وضباء , والبدع, وحقل, ونيوم شرما، تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً

   رياح وأتربة مثارة على منطقة حائل
كما نبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة
 وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً
وصباح اليوم أصدر المركز، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على مناطق مكة وعسير والباحة وجازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية
كما يصاحب الحالة تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً

اقرأ أيضا

Capture
9:02 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

تساقط تجار السموم.. إحباط تهريب كميات من المخدرات في الرياض وهذه المناطق

التعليم عن بعد
8:31 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

رسميا.. 5 أسباب تستوجب تحويل التعليم من حضوري إلى عن بعد

F6ECcWMWQAANwXt
8:30 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"مدني الرياض" يخمد حريقًا في شاحنة بحي الملك فهد

آيفون 12
7:55 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

ورطة أبل مع مخاطر آيفون 12.. والدول الأوروبية بدأت سحبه من الأسواق

اقرأ أيضا

5 معايير لرفع كفاءة مكاتب الاستقدام بالمملكة

"سكني": استفادة أكثر من 62 ألف أسرة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية

المملكة: سنستمر في إرسال المساعدات إلى ليبيا مهما تطلب الأمر

خبير زراعي: كثرة ري النخيل في الصيف يتلفها ويصيبها بالأمراض "فيديو"

البيئة: لن يسمح ببيع الإبل غير المرقمة (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 1:33 م الأحد، 27 أغسطس 2023

أيام وينتهي الصيف.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من تقلبات جوية على هذه المناطق

8:31 م الجمعة، 25 أغسطس 2023

أمطار غزيرة.. شاهد حجم البرد المتساقط على أملج بمنطقة تبوك

أمطار وسيول في معظم مناطق المملكة 8:32 م الجمعة، 25 أغسطس 2023

شاهد.. السيول تجري أنهارًا بين العيص وأملج

أمطار مكة 5:18 م الخميس، 24 أغسطس 2023

من الجمعة للثلاثاء.. تحذير عاجل لـ “الدفاع المدني” من أمطار غزيرة على معظم المناطق

اقرأ أيضا

4333
5:56 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

من الطائف حتى عسير.. شاهد غزارة الأمطار المتساقطة اليوم

مطار الملك عبدالعزيز
4:17 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

مطار الملك عبدالعزيز أفضل مطارات المملكة لشهر أغسطس 2023

الحالة المدارية
3:58 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة بالحالة المدارية في بحر العرب

طقس الشرقية
3:15 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل التقلبات الجوية في الشرقية لها علاقة بإعصار دانيال؟ الأرصاد تجيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
8:06 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

درنة قبل العاصفة وبعدها
6:59 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)

سيارات
6:50 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الكشف عن سبب رفع 43 دعوى ضد منشآت قطاع السيارات

عقارات
6:19 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"سكني": استفادة أكثر من 62 ألف أسرة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية

حساب المواطن
4:50 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تم تمديد الدعم الإضافي؟.. حساب المواطن يجيب

ريالات سعودية 2
4:25 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لأول مرة.. سيولة اقتصاد المملكة تقفز إلى 2.68 تريليون ريال