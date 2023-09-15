حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل لـ الارصاد" من رياح شديدة على تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، تنبيهًا من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك.

وأوضح أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها 40 - 49 كم / ساعة، وارتفاعًا في الأمواج اضافة اعلان

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الوجه , وأملج , وضباء , والبدع, وحقل, ونيوم شرما، تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً



رياح وأتربة مثارة على منطقة حائل

كما نبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً

وصباح اليوم أصدر المركز، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على مناطق مكة وعسير والباحة وجازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية

كما يصاحب الحالة تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً