حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من ضباب وشبورة على تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون
شبورة مائية وضباب على بعض محافظات منطقة تبوك، حتى الثامنة صباحًا.
شبورة مائية على هذه المحافظات بالشرقيةوأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والضباب تشمل منطقة
تبوك، ومحفظات "الوجه وأملج وضباء والبدع وحقل".
وأضاف أن الحالة المتوقعة من الضباب الخفيف تشمل تأثيراتها تدني في مستوى الرؤية بمسافة تمتد من 3 إلى 5 كيلو متر مربع.
حالة مطرية متوقعة حتى الأربعاء القادم
يأتي هذا في وقت حذر فيه مركز الأرصاد من حالة مطرية وضباب ورياح نشطة على عدد من مناطق المملكة تستمر حتى الأربعاء القادم
الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية
كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.