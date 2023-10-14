حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من ضباب وشبورة على تبوك

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على بعض محافظات منطقة تبوك، حتى الثامنة صباحًا.

اضافة اعلان



شبورة مائية على هذه المحافظات بالشرقية



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والضباب تشمل منطقة تبوك، ومحفظات "الوجه وأملج وضباء والبدع وحقل".وأضاف أن الحالة المتوقعة من الضباب الخفيف تشمل تأثيراتها تدني في مستوى الرؤية بمسافة تمتد من 3 إلى 5 كيلو متر مربع.حالة مطرية متوقعة حتى الأربعاء القادميأتي هذا في وقت حذر فيه مركز الأرصاد من حالة مطرية وضباب ورياح نشطة على عدد من مناطق المملكة تستمر حتى الأربعاء القادمالدفاع المدني يحذر من أمطار رعديةكما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.