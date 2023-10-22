حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على هذه المناطق

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من رياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.





أتربة مثارة على الحدود الشمالية اضافة اعلان



محافظات الجوف في مواجهة رياح مثيرة للأتربة



ضباب وغيوم وأمطار وسيول على 10 مناطق



سماء غائمة وسحب ممطرة على 5 مناطق



أمطار وسيول على 4 مناطق



ضباب على 5 مناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها هبوب رياح نشطة، وتدنى في مدى الرؤية من 3 لـ 5 كيلو متر مربع.وأضاف أن الأتربة المثارة والرياح، متوقع أن تهب على منطقة الحدود الشمالية وتشمل محافظات، "رفحاء والعويقيلة وعرعر".وبين أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تشمل منطقة الجوف ومحافظات "دومة الجندل وسكاكا".وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.وأشار المركز إلى أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.