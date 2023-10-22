حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على هذه المناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد، من رياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق
المملكة.
أتربة مثارة على الحدود الشماليةاضافة اعلان
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة تشمل
تأثيراتها هبوب رياح نشطة، وتدنى في مدى الرؤية من 3 لـ 5 كيلو متر مربع.
محافظات الجوف في مواجهة رياح مثيرة للأتربة
وأضاف أن الأتربة المثارة والرياح، متوقع أن تهب على منطقة الحدود الشمالية
وتشمل محافظات، "رفحاء والعويقيلة وعرعر".
وبين أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تشمل منطقة
الجوف ومحافظات "دومة الجندل وسكاكا".
ضباب وغيوم وأمطار وسيول على 10 مناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.
سماء غائمة وسحب ممطرة على 5 مناطق
وأشار المركز إلى أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة
مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق
المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
أمطار وسيول على 4 مناطق
كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة
تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان،
عسير، الباحة، مكة المكرمة.
ضباب على 5 مناطق
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق
كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.