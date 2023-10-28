السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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حتى مساء الغد.. تنبيه من الأرصاد على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم

أمطار شرق مكة
أرشيفية
أ أ

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 12 من مساء غدًا.

صور الرادارات

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وفي وقت سابق، نشر المركز الوطني للأرصاد صورًا التقطتها الرادارات توضّح تركم السحب الرعدية التي تؤدي إلى أمطار رعدية وجريان سيول على عدة مناطق.

المناطق المتأثرة بالسحب
وأضاف المركز، أن الصور وثّقت تواجد السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح هابطة نشطة السرعة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان – عسير- الباحة).
وتابع :" بمشيئة الله تزداد خلال الساعات القادمة وتمتد لتشمل مناطق( مكة المكرمة – المدينة المنورة - تبوك - حائل – الجوف).

تنبيه الأرصاد

وفي وقت سابق، نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏
 وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.‏

أمطار على نجران:

 

كما نبه المركز الوطني من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة.
 وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 ظهراً، و تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الـ 11 مساءً.

صواعق رعدية:

 

أيضا نبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.
 وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله ـ حتى الساعة التاسعة مساءً.

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