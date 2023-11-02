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حتى لا يختلط عليك الأمر .. طريقة التفريق بين "النوى النابت" وفرخ النخيل

نخيل متعدد الرؤوس
النخيل
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وجه الإرشاد الزراعي نصيحة بإزالة "النوى" النابت حول جذع النخلة وبخاصة القريب منه حتى لا يختلط الأمر على المزارعين.

النوى النابت وفرخ النخيل:اضافة اعلان


وأضاف المهندس الزراعي راشد العصيمي، أنه يجب التفريق جيدا بين النوى النابت وبين "فرخ النخيل"، حيث الأخير مضمون إنتاجه بنسبة كبيرة.

كما شدد على ضرورة إزالة "النوى النابت" من الجذور وحتى لا ينبت مرة أخرى.

مدير مركز النخيل:

في وقت سابق، كشف الدكتور عبد اللطيف الخطيب، مدير مركز النخيل والتمور بالأحساء عن نجاح تجربة النخل "متعدد الرؤوس" في المملكة، مشيرا إلى أن تلك التجربة تسهم في زيادة إنتاج النخيل.

أعداد النخيل:


وأضاف "الخطيب" في مداخلة مع "العربية" أن التجربة تسهم كذلك في تقليل عدد النخيل الموجود بنحو 10 ملايين وبالتالي تقليل المياه المستخدمة في الري.

وقال إن بعض النخيل أعطى 3 رؤوس والبعض الآخر وصل إلى 6 رؤوس في النخلة الواحدة ما يعني زيادة المخلفات الناتجة وبالتالي دعم الصناعة.

وتابع: في السنوات الأولى كان الإنتاج ضعيف ولكنه مع السنوات المقبلة سيكون الإنتاج مضاعف وكثير جدا.

فكرة التجربة:

وكان "الخطيب" قد شرح في وقت سابق تلك التجربة مؤكدا أنها تتم  عن طريق إزالة القمة النامية للنخلة، فيما يعرف بإزالة السيادة القمية، لإتاحة الفرصة لنمو الأفرع الجانبية، أو ما يسمى بالكواريب «الرواكيب»، بهدف مضاعفة كمية الإنتاج 3 أضعاف فأكثر، وبالتالي تقليص المساحة المزروعة من النخيل لفائدة محاصيل أخرى، وبنفس مساحة النخيل الحالية.

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