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صحيفة تواصل الالكترونية

حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة "تشيير" مقاطع الفيديو الصادمة

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ربما يجهل البعض عقوبة تداول مقطع فيديو يخالف نظام الجرائم المعلوماتية، لكن هذا الأمر لا يعد مبررًا للإفلات من العقوبة النظامية المحددة، لضبط النظام وحفظ القيم الدينية والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة، كما حذر محامون.اضافة اعلان
وجاء ذلك عقب انتشار مقطع فيديو يوثّق جريمة مروعة راح ضحيتها رجل وابنه، فيما أصيب آخران في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهما بمحافظة الخرج. 
وفي منطقة تبوك، تداول رواد التواصل فيديو لشخص يضرب امرأة ويعتدي عليها في إحدى الحدائق العامة. وتم ضبط من قام بالتصوير والنشر لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وفي منطقة الباحة، تم القبض على مواطن لصدمه شخصًا واعتدائه على آخر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجرى القبض على من نشر المحتوى. 

المسؤولية القانونية

وحذر المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، من نشر المقاطع والرسائل يعرض صاحبها لطائلة القانون، قائلاً إن إعادة الإرسال للإساءة أو التشهير أو المساس بالحياة الخاصة لا تعفي من المسؤولية القانونية.
وأضاف أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على عقاب من يقوم بالتصوير والنشر لأي حدث أو جريمة،  بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل العقوبة:
كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. 
وبين أن هناك وسائل معروفة لإيصال الشكوى أو البلاغ دون تشهير، ومن أبرزها تطبيق "كلنا أمن"، ويمكنك إرفاق فيديو أو صور، لإثبات جريمة، وبذلك تكون معفىً تمامًا من أي مساءلة قانونية.

الجهل بالقانون 


وقال المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، إن بالجهل بالأنظمة لا يعفي من المسؤولية القانونية، فمن يقوم بنشر أي محتوى مرئي يتحمل مسؤوليته بشكل كامل.
وحذر من بعض الممارسات التي يستهين بها الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي؛ ومنها إعادة النشر على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وبين أن تلك الممارسة تعرض صاحبها للمساءلة كشريك جنائي مع ناشر المقطع الأساسي، فالجهل بالعقوبة لا يعفي من المسؤولية الاجتماعية والقانونية.
وأوضح أن الجهات المختصة قادرة على الإمساك بأي شخص متخفٍّ وراء شاشة الحاسوب أو الهاتف حتى لو ارتكب ذلك باسم وهمي أو حساب مستعار.

ضوابط النشر في منصات التواصل الاجتماعي

 وذكر العيافي، أن النشر في منصات التواصل الاجتماعي يكون وفق ضوابط قانونية عدة؛ أبرزها:
 عدم التعدي على خصوصيات الآخرين بنشر معلومات شخصية عن حياتهم حتى لو كانت هذه المعلومات صحيحة فإن ناشرها يقع تحت طائلة المساءلة؛ وفقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. 

السجن والغرامة


وحذَّرت النيابة العامة من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.
ونبهت النيابة من أيِّ ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية وفيها انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أيٍّ من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأوضحت أنَّ كل شخص يقوم بارتكاب جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم فإنه سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال. 
وأشارت إلى أن انتهاك خصوصية الأشخاص أثناء التصوير في الأماكن العامة يعرض للمساءلة القانونية، وعند تصويرك لجريمة قم بتقديم المحتوى للجهات الأمنية، ولا تنشره بوسائل التواصل، حتى لا تعالج الجريمة بجريمة.
وأكدت النيابة، أن نشر محتوى معلوماتي مسيء للأشخاص يضع صاحبه تحت طائلة المساءلة الجنائية.

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