حتى لا تقع تحت طائلة العقاب.. احذر التعليقات المسيئة للمطاعم في "جوجل ماب"

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من وقت لآخر تُثار مسـألة التعليقات السلبية على تطبيق "جوجل ماب"، والتي تبرز في خانة التقييم للمطاعم على وجه التحديد، وسط تحذيرات من إمكانية مقاضاة أصحابها. اضافة اعلان

وفي هذا الإطار، تداولت منصات للتواصل الاجتماعي، تهديد مطاعم وكافيهات بتقديم شكاوى ضد عملائها وروّادها لدى الجهات المختصة ومقاضاتهم أمام المحاكم.





تعليقات "جوجل ماب"



حقوق التجار



كيفية الإبلاغ عن تعليق أو مستخدم في "جوجل ماب"؟



وكشف المحامي بندر المغامس لصحيفة "عكاظ"، أن خاصية تعليقات "جوجل ماب"، تتنوع بين النقد المباح والوقوع في جريمة معلوماتية.وقال: إن أصحاب المطاعم أو "الكافيهات" والمنشآت يتضررون في كل الأحوال من تدني مستوى التقييم وقلة النجوم؛ لذا يحاول بعضهم التصيّد والشكوى ضد أصحاب التعليقات السلبية للمطالبة بالتعويض.وأضاف، أن الأصل في الإنسان البراءة من الجرائم في جميع أفعاله، وله حرية التعبير عن الرأي والتقييم بما يشاء، ولكن هذا الحق يجب أن لا يتعدى على حقوق الغير.وتابع: "ولذلك فإن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل الإعلام بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".في المقابل، أكد المحامي المغامس، أن "حقوق التجار مكفولة شرعًا ونظامًا ولا يجوز التعدي عليها واستباحة الضرر عليهم، كما إن صاحب التعليق يعتبر بحكم الشاهد، وعليه قول الحق فيما يقيّم ويعلق به، واذا ظلم صاحب "المنشأة" فهذا فعل محرم شرعًا".وسبق أن أثارت محامية الجدل بعدما أبدت الرأي في إمكانية مقاضاة المطاعم لمنتقديها عبر "جوجل ماب"، باعتبار ذلك يندرج ضمن الجرائم المعلوماتية.وأشار المغامس، إلى أن "ذلك يعود لتكييف واقعة التعليق إذا كان فيه إساءة من سب وشتم أو تشهير وإلحاق الضرر أو نشر وقائع من شأنها ومقصدها الضرر بصاحب المنشأة، فحسب كل فعل تنظر المحكمة".ومضى شارحًا: "فإذا وجدت أنه تعدٍّ على حق التاجر ومجرّم ويندرج وفق الفقرة (5) من المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن عقوبته السجن لمدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا تزيد على (500 ألف ريال) أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح المغامس، أن للمتضرر رفع دعوى للمطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة، ولكن لو كان التعليق في حدود الآدب كمثال اختيار التقييم حسب النجمات، وذلك حسب خاصية التطبيق من ناحية تقييم الخدمة فله الاختيار حسبما يظهر له لكون الخاصية هي طريقة السؤال والإجابة وله إيضاح ذلك، وهذا لا يعد فعلاً يعاقب عليه؛ لكونه حقًا للعميل.افتح تطبيق " جوجل ماب" على هاتف أندرويد أو جهاز أندرويد اللوحي.لفتح ملفّك التجاري، انقر على النشاط التجاري في أسفل يسار الشاشة.انقر على المراجعات.ابحث عن المراجعة التي تريد الإبلاغ عنها.للإبلاغ عن تعليق: انقر على رمز المزيد المزيد ثم الإبلاغ عن تعليق.للإبلاغ عن مستخدم: انقر على اسم المستخدم، ثم انقر على رمز المزيد المزيد ثم الإبلاغ عن الملف الشخصي.ويمكن للمستخدمين والأنشطة التجارية الإبلاغ عن مستخدمين مسيئين من تطبيق "جوجل ماب".وبعد الإبلاغ عن نشاط المستخدم وإسهاماته (مثل المراجعات أو الصور أو التعديلات)، ستتم مراجعتها.