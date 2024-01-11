حتى المساء.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار على عدة محافظات بالمدينة

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نبه
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من أمطار خفيفة على عدد من محافظات منطقة المدينة
المنورة حتى المساء.
الأرصاد
يُحذر من أمطار على عدة محافظات بالمدينةوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أنه يحذر من حالة مطرية على منطقة المدينة
وتشمل محافظات "المهد ووادي الفرع وبدر والرايس وينبع".
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أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية حتى 8 مساءَوأضاف
أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية، وصواعق رعدية،
مبينًا أن الحالة تبدأ عند الواحدة ظهرًا - بمشيئة الله تعالى - وتستمر حتى الساعة
الثامنة مساء.
انخفاض
درجات الحرارة شمال المملكةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في
درجات الحرارة.
أمطار
متوقعة على مكة والمدينةوأوضح
المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود
الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.
مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.