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حتى المساء.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار على عدة محافظات بالمدينة

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أمطار على منطة المدينة
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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من أمطار خفيفة على عدد من محافظات منطقة المدينة المنورة حتى المساء.

الأرصاد يُحذر من أمطار على عدة محافظات بالمدينةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يحذر من حالة مطرية على منطقة المدينة وتشمل محافظات "المهد ووادي الفرع وبدر والرايس وينبع".


أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية حتى 8 مساءَ

وأضاف أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، مبينًا أن الحالة تبدأ عند الواحدة ظهرًا - بمشيئة الله تعالى - وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

انخفاض درجات الحرارة شمال المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.


أمطار متوقعة على مكة والمدينة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.



كتلة قطبية باردة على هذه المناطق

كما حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من كتلة باردة أصلها قطبي تؤثر شمال وشمال غرب المملكة، وذلك لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط، وبالتالي انخفاض في الحرارة عليها عن الأيام السابقة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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