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صحيفة تواصل الالكترونية

حتى الخميس.. الطلاب والمعلمون يواصلون الاحتفال باليوم الوطني

الطلاب اليوم الوطني
جانب من احتفالات اليوم الوطني
أ أ
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يواصل أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، في مراحل التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، الاحتفالات لليوم الثاني بذكرى اليوم الوطني للمملكة لهذا العام 1445هـ.اضافة اعلان
وتستمر الاحتفالات من اليوم الاثنين حتى الخميس القادم، بمشاركة المعلمين والمعلمات. 
وشاركت الإدارات التعليمية عبر حساباتها في منصة "إكس"، صورًا للاحتفالات في المدارس بمختلف مناطق المملكة، حيث تسود أجواء من الفرحة والبهجة بين الطلاب.

الفعاليات والأنشطة بالمدارس

وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ المدارس الفعاليات والأنشطة لهذه المناسبة الوطنية الغالية وفق الإطار العام للاحتفاء، وتشمل:
-أهمية تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة.
-إطلاق مناشط لمختلف المراحل الدراسية مع التركيز على دور المؤسس الملك عبدالعزيز.
-إبراز جهود المملكة في حفظ الأمن والاستقرار.
-الإشادة بجهود شهداء الواجب.
-اقتراح البرامج والفعاليات المنفذة داخل المدرسة واعتمادها من جهة الاختصاص بالإدارة التعليمية.

المدارس السعودية في الخارج

وتضمن القرار قيام المدارس السعودية في الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل المناسبة وفق الإجراءات النظامية والمبلغة من الجهات المعنية.
وإشراك أسر الطلاب والطالبات في تنفيذ فعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة، وتنفيذ الفعاليات المجتمعية والتطوعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وفق اللوائح والضوابط المنظمة والتقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

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