حتى الجمعة.. تحذير لـ إدارة أزمات مكة من أمطار رعدية وعواصف ترابية

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أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا يهيب فيه بالجميع أخذ الحيطة والحذر.





أمطار رعدية وعواصف ترابية اضافة اعلان



الأرصاد يحذر سكان مكة من أمطار ورياح مثيرة للأتربة



هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، فعلى سكان منطقة مكة تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من غدٍ الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.وأشارت إلى أن مركز الأرصاد، قد حذر من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على منطقة مكة المكرمة، تشمل "العاصمة المقدسة وجدة والعرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة وبحرة ورابغ والخرمة والمويه ورنيه وتربة".في الوقت نفسه، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية مع هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة، وحالة جوية تستمر خلال الخمسة أيام القادمة.وطالب الدفاع المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.