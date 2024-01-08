حالة مطرية.. خبير طقس يحذر من كتلة باردة على معظم مناطق المملكة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، من استمرار الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة.

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حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق



أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا



أمطار رعدية ورياح نشطة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق الباحة وعسير وجازان، ولا يستبعد شرق وجنوب مكة.كما توقع أن تكون الأجواء جيدة؛ معتدلة نهارًا باردة ليلاً على المناطق السابقة، ولا يمنع التنزه في البراري خاصة في النهار مع ارتداء الملابس ليلًا.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الوسطى وشمال المملكة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.