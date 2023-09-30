حادث مروع بالرياض يستدعي تدخل الإسعاف الجوي (صورة)

أ أ

أعلن الهلال الأحمر السعودي، عن مباشرته حادثَا في حي السلي بالرياض، حيث أدى غلى وقوع 5 إصابات بينهم إصابة خطيرة استدعت تدخل الإسعاف الجوي.





الإسعاف الجوي اضافة اعلان



توجيه فرقة إسعافية أرضية



حادث سير لمقيم في ‏ضليع رشيد



تحقيق زمن استجابة أسرع للمصابين.







الفرق الإسعافية لهيئة pic.twitter.com/IzPDPxnA2o حفطاً للأرواح وتفعيل سرعة الإستجابةالفرق الإسعافية لهيئة #الهلال_الأحمر تباشر حادث تصادم في حي السلي بالرياض وتنقل 5 حالات للمنشآت الصحية القريبة وحالة واحدة خطرة تم نقلها عبر #الإسعاف_الجوي September 30, 2023

ونشر "الهلال الأحمر" صورة من الحادث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وقال :" حفطاً للأرواح وتفعيل سرعة الإستجابة.. الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر تباشر حادث تصادم في حي السلي بالرياض وتنقل 5 حالات للمنشآت الصحية القريبة وحالة واحدة خطرة تم نقلها عبر الإسعاف الجوي".وفي وقت سابق، تلقت عمليات القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً إسعافياً، عبر رقم الطواري 997، بوجود حادث سير ‏لمقيم باكستاني على طريق البعيثة - الزبيرة شمال المنطقة وعلى بعد 200 كيلومترًا عن مدينة بريدة.وعلى إثر ذلك تم توجيه فرقة إسعافية أرضية وفرقة إسعاف جوية، حيث تم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب،وتم تهيئة مكان مناسب وآمن لهبوط الطائرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم نقل المصاب من الموقع إلى مستشفى بريدة المركزي.‏كما ‏تلقت إدارة القيادة والتحكم بالفرع بلاغاً عند الساعة 10:41 اليوم، بوقوع حادث سير لمقيم في ‏ضليع رشيد غرب منطقة القصيم وعلى بعد 194 كيلومترًا من مدينة بريدة.وباشر الإسعاف الجوي مع الفرقة الإسعافية بالموقع، وتم نقل المصاب ‏إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.وأوضح مدير الفرع خالد بن صالح الخَضَر أن طائرة الإسعاف الجوي مجهزة طبياً بتجهيزات حديثة ومتقدمة لإسعاف الحالات الطارئة، وبدعم من الفرق الإسعافية الأرضية، لتحقيق زمن استجابة أسرع للمصابين.وأكد سعي الهيئة من خلال ذلك لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة بأعلى معايير الجودة والسلامة للمواطنين والمقيمين وعابري الطرق السريعة.