حادث تصادم بجدة.. وتدخل سريع من الإسعاف الجوي

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تفاصيل الحادث



خدمة الإسعاف الجوي



نقل الإسعاف الجوي اليوم، حالتين خطيرتين لمستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج اللازم.جاء ذلك بعد أن تلقى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا عن حادث تصادم بحي مدائن الفهد قبل كوبري الميناء بجدة.وتم فور تلقي البلاغ توجيه فرقتين إسعافيتين إلى الموقع بالإضافة للإسعاف الجوي بزمن استجابة 14 دقيقة.وتبين عند وصول أول فرق إسعافية، وجود كسور متفرقة للمصابين بعد إجراء الفحص الطبي.في وقت سابق، باشر الإسعاف الجوي في جازان، نقل 4 حالات حرجة إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر على إثر حادث مروري.وفي التفاصيل التي نشرتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، فقد وقع حادث مروري بجازان تباشره الفرق الإسعافية في طريق وادي قصي باتجاه العيدابي.وبعد التدخل الإسعافي تبين وجود 4 مصابين أحدهم إصابته حرجة تم نقله عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى الامير محمد بن ناصر.في حين تم نقل باقي المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى العيدابي.وفي يونيو من العام الماضي، وقّعت هيئة الهلال الأحمر السعودي وشركة الطائرات المروحية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية إطلاق خدمة الإسعاف الجوي السعودي في المملكة.ووقّع الاتفاقية رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، والرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنولد ما.ونصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي على مدار الساعة لنقل مصابي حوادث الطرق السريعة، ونقل الحالات الحرجة بين المستشفيات.وتضمنت الاتفاقية تنفيذ الخدمة في مرحلتها الأولى في منطقة الرياض، ثم تغطية بقية مناطق المملكة تدريجيًا على عدة مراحل للمشروع.كما نصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي بالتعاون مع شركة الطائرات المروحية للاستجابة للحالات الحرجة في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.