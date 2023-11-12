جوجل تضع قيودًا على استخدام محرر الصور السحري

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وضعت شركة جوجل قيودًا
على محرر الصور السحري Magic Editor الخاص بها؛ لمنع استخدامه في حالات محددة.
وتعد الأداة وسيلة
مميزة ومتقدمة لتحرير الصور، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور وتنفيذ
مهمات معقدة للغاية، وهي تمثل امتدادًا لأداة الممحاة السحرية الموجودة منذ سنوات.
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وسيلة مميزة ومتقدمة
لتحرير الصور
إلا أن المحرر الجديد بات أوسع نطاقًا وأكثر شمولاً وكفاءة مدفوعًا بقدرات الذكاء الاصطناعي.
ونسبة لقدرة أدوات
الذكاء الاصطناعي مثل محرر جوجل السحري على تزوير المستندات أو تزييف الهويات،
قررت الشركة فرض بعض القيود على استخدام تلك الأداة.
تزوير المستندات أو
تزييف الهويات
ويظهر محرر الصور
الذكي رسالة «خطأ» عند محاولة تعديل صور الهويات الشخصية أو الفواتير أو أي وثائق
أخرى تحمل طابعًا رسميًا أو تحتوي على معلومات تعريف شخصية.
محرر الصور الذكي
كما تمنع الأداة محاولة تعديل الوجوه أو الأشخاص أو أجزاء من الأجسام بالإضافة إلى قيود أخرى مثل مسح التحديدات الكبيرة أو نقلها.
تستعد شركة «جوجل»
للتخلص التدريجي والهادئ من تطبيقها الشهير الذي يسمح للمستخدمين بشراء أفلام
هوليوود وبرامج تلفزيونية مميزة.
التخلص من التطبيق
الشهير
وبعث عملاق الإنترنت رسالة عبر البريد الإلكتروني لمستخدمي «Android TV»، يخبرهم فيها بأن «تطبيق Google Play Movies & TV لن يكون متاحًا على جهاز Android TV الخاص بك اعتبارًا من 05 أكتوبر 2023».