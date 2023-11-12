جوجل تضع قيودًا على استخدام محرر الصور السحري

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وضعت شركة جوجل قيودًا على محرر الصور السحري Magic Editor الخاص بها؛ لمنع استخدامه في حالات محددة.



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وسيلة مميزة ومتقدمة لتحرير الصور





تزوير المستندات أو تزييف الهويات





محرر الصور الذكي





التخلص من التطبيق الشهير





تقديم الخدمات من خلال "shop"



وتعد الأداة وسيلة مميزة ومتقدمة لتحرير الصور، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور وتنفيذ مهمات معقدة للغاية، وهي تمثل امتدادًا لأداة الممحاة السحرية الموجودة منذ سنوات.إلا أن المحرر الجديد بات أوسع نطاقًا وأكثر شمولاً وكفاءة مدفوعًا بقدرات الذكاء الاصطناعي.ونسبة لقدرة أدوات الذكاء الاصطناعي مثل محرر جوجل السحري على تزوير المستندات أو تزييف الهويات، قررت الشركة فرض بعض القيود على استخدام تلك الأداة.ويظهر محرر الصور الذكي رسالة «خطأ» عند محاولة تعديل صور الهويات الشخصية أو الفواتير أو أي وثائق أخرى تحمل طابعًا رسميًا أو تحتوي على معلومات تعريف شخصية.كما تمنع الأداة محاولة تعديل الوجوه أو الأشخاص أو أجزاء من الأجسام بالإضافة إلى قيود أخرى مثل مسح التحديدات الكبيرة أو نقلها.تستعد شركة «جوجل» للتخلص التدريجي والهادئ من تطبيقها الشهير الذي يسمح للمستخدمين بشراء أفلام هوليوود وبرامج تلفزيونية مميزة.وبعث عملاق الإنترنت رسالة عبر البريد الإلكتروني لمستخدمي «Android TV»، يخبرهم فيها بأن «تطبيق Google Play Movies & TV لن يكون متاحًا على جهاز Android TV الخاص بك اعتبارًا من 05 أكتوبر 2023».وبدلاً من ذلك، سيتمكن المستخدمون من شراء الأفلام أو استئجارها من خلال علامة التبويب «Shop» على «أندرويد تي في»، بينما يتوفر المحتوى أيضًا من خلال YouTube وGoogle TV.