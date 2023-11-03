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جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة تدشن منطقة صالة التأشيرات السياحية

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مدير عام الجوازات
أ أ
دشنت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة بالتعاون مع شركة مطارات جدة، اليوم، منطقة "صالة التأشيرات السياحية" لتسهيل إجراءات القادمين من خلال إصدار التأشيرة عند الوصول.اضافة اعلان

تقديم أفضل الخدمات


تم ذلك بحضور مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي المهندس أيمن بن عبدالعزيز أبو عباه.
 وأكد الفريق اليحيى حرص المديرية العامة للجوازات على تقديم أفضل الخدمات للقادمين إلى المملكة، وتقديم تجربة متميزة وميسرة منذ وصولهم حتى مغادرتهم.
وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية، حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد، وذلك بعد طلب تجديد جواز السفر.

وكشفت الجوازات أنه يمكن متابعة طلب تجديد جواز السفر عبر تتبع الحالة في منصة «أبشر» من خلال «تفاصيل الطلب».

اختيار أحد فروع الجوازات


ويمكن اختيار أحد فروع الجوازات الظاهرة في قائمة اختيار الفروع أثناء تجديد جواز السفر عبر المنصة لتسلّم الجواز من خلاله أو طلب إيصاله إلى العنوان الوطني.

وشددت «الجوازات» على إمكانية تفعيل الجواز في منفذ المغادرة، ويتطلب إحضار الجواز القديم عند موظف الجوازات في المنفذ.
ويمكن تفعليه في مكاتب الجوازات في كافة المناطق والمدن، علمًا أنه لا يتطلب حجز موعد إلكتروني مسبق لذلك.

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