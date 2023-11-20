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جوازات جسر الملك فهد تضبط باكستانيا حاول تهريب 2 من جنسيته للمملكة

جسر الملك فهد
جسر الملك فهد
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ضبطت جوازات منفذ جسر الملك فهد مسافرًا من الجنسية الباكستانية، لمحاولته تهريب شخصين من الجنسية نفسها بإدخالهما بطريقة غير نظامية للمملكة.اضافة اعلان
وذلك بإخفائهما في مركبته، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.


مغادرة بوثيقة مزورة

وضبطت مؤخرا جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.


مغادرة المملكة:

وأوضحت أن المسافر عمد إلى تزوير جواز سفر ومحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة.

جوازات حائل تعيد مسافرًا

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها اتخذت قرارًا عاجلًا ضد أحد المسافرين حاول دخول المملكة بطريقة مخالفة.
وأوضحت أن جوازات مطار حائل الدولي، أعادت مسافرًا من الجنسية الأفغانية.
وأوضحت أن المسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جواز سفره، وذلك لمخالفته نظام الإقامة سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

قرار عاجل في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز

وقبل أيام، قررت "جوازات" مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، إعادة مسافرَين لمحاولتهما دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.
وأكد فرع الجوازات بالمطار، أنه أعاد مسافرين من الجنسية الباكستانية قادمين إلى المملكة لغرض الدخول بشكل غير مشروع.
وبين أن المسافرين عمدا إلى تزوير سماتهما الحيوية، وذلك لمخالفتهما نظامي العمل والإقامة سابقًا، مؤكدًا أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيقات.

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