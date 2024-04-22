جوائز تصل لمليون ريال.. الأوقاف تطلق هاكاثون "تحدي وقف" لتعزيز الابتكار في القطاع الوقفي

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أطلق محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي اليوم على هامش منتدى ومعرض العمرة والزيارة، المنعقد في المدينة المنورة، هاكاثون "تحدي وقف"، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع الوقفي بالمملكة.



الأوقاف تطلق هاكاثون "تحدي وقف":