الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

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جوائز تصل لمليون ريال.. الأوقاف تطلق هاكاثون "تحدي وقف" لتعزيز الابتكار في القطاع الوقفي

الهيئة العامة للأوقاف
أوقاف
أ أ
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أطلق محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي اليوم على هامش منتدى ومعرض العمرة والزيارة، المنعقد في المدينة المنورة، هاكاثون "تحدي وقف"، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع الوقفي بالمملكة.اضافة اعلان

 الأوقاف تطلق هاكاثون "تحدي وقف":


وتأتي هذه الفعالية جزءًا من جهود الهيئة العامة للأوقاف في تطوير القطاع الوقفي، وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويمثل هاكاثون "تحدي وقف" الذي ينفذه مركز الريادة الوقفي الذراع المعرفي للهيئة، في مجال تمكين القطاع الوقفي وبناء قدراته، فرصة للمبتكرين، ورواد الأعمال، لتطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع عمل، تسهم في تقديم حلول نوعية ومستدامة للتحديات التي تواجه القطاع، وابتكار منتجات تنموية في مجالات خدمة ضيوف الرحمن، والسقيا، والمساجد، والتعليم، والإسكان، والفئات الأشد حاجة.
ويستهدف الهاكاثون طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وأصحاب الخبرة والمهتمين، والجهات الوقفية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والعاملين بالقطاع الوقفي وخبراء الأوقاف.
وإيماناً بأهمية الابتكار في تعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع، وتلبية الاحتياجات التنموية له، فقد تم رصد مبلغ مليون ريال جوائز للفائزين في الهاكاثون.
للتسجيل والمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي(هنا)

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