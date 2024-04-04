جهود مميزة في رمضان.. 41 جمعية لحفظ فائض الطعام في المناسبات والمطاعم بالمملكة

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جهود مميزة في شهر رمضان، لجمعيات حفظ النعمة في المملكة، حيث وصل تعداد الجمعيات المعنية بحفظ النعمة إلى 41 جمعية في مختلف مناطق المملكة، والتي تستهدف تحفظ فائض الطعام من المناسبات والمطاعم ونحوها.

وتشمل هذه الجمعيات جهود إعادة تدوير الفائض، ومنها جمعيات للاهتمام بالتمور كقيمة غذائية، ومنها التي تهتم بالتثقيف والتوعية.



أسطول جمعية حفظ النعمة في الرياض



مبادرة نقدرها لتدوم



وفي هذا السياق، أوضح المستشار الإعلامي لجمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض ومتخصص في الإعلام التنموي "جيلاني الشمراني" أن جمعية حفظ النعمة في الرياض، لديها أسطول يتكون من 10 سيارات متنوعة الأحجام، 8 منها مخصصة ومجهزة لنقل الطعام.وأضاف "لدينا مستودعاً كبيراً لحفظ الأطعمة المعلبة ما قبل إيصالها لمستفيدي الجمعية، والذي يبلغ عددهم قرابة 10000 مستفيد، إضافة إلى "مُنتجات" والذي نسعى من خلالها مع شركائنا لتدريب وتأهيل عدد من المستفيدات ليصبحن منتجات، ويعتمدن على أنفسهنّ، وبرنامج "سفراء" ويستهدف منسوبي التعليم من الطلاب والمشرفين، ليكونوا سفراء للجمعية، للتعريف ببرامجها التوعوية.وتابع الشمراني "كما أطلقت الجمعية مبادرة "نُقدرها لتدوم" مع بداية شهر رمضان، بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على النعمة وتقديرها من خلال منصات الجمعية على التواصل الاجتماعي.وواصل الشمراني قائلا: "الجمعية شاركت أيضا بمبادرة "نجود بخيرنا" والتي أطلقتها الصادرات السعودية برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وشراكة عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتوزيع 5000 آلاف سلّة، تتكون من 80 ألف منتج غذائي صنع في السعودية، وقامت الجمعية بتعبئة السلال وتوزيعها على المستفيدين في العاصمة الرياض، وبعض المحافظات بالشراكة مع بعض الجمعيات هناك قبل دخول شهر رمضان المبارك.