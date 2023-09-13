جمع بين زوجتيه في ليلة واحدة فقتلت إحداهن الأخرى.. وبعد الحكم بالقصاص كانت المفاجأة

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كشف عبد العزيز العقيلي عضو برنامج إصلاح ذات البين التطوعي، عن قصة مقتل امرأة على يد ضرتها، وصدور حكم بالقصاص منها إلا أن الزوج عفا عنها في النهاية لوجه الله. اضافة اعلان





مشاجرة بينهما



وقال خلال لقاء له مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية"، إن الواقعة حدثت بعدما جمع الزوج بينهما في إحدى الليالي، وحدوث مشاجرة بينهما.وقال :" شخص تزوج امرأة ثانية، وجمع بين زوجتيه في إحدى الليالي وحدث بينهما مشاجرة، وتطور الأمر وقتلت زوجته الأولى الثانية خنقا".وأضاف:" انتهت مرحلة التقاضي وصدر حكما ضد القاتلة بالقصاص واكتسب القطعية، وكان هناك محاولات لأولياء الدم وكانوا يعرضون عليهم مبالغ كبيرة جداً بالملايين، مشيرًا إلى أنهما من جنسية عربية.وأشار إلى أن الزوج تنازل لوجه الله عز وجل، وعفا عن زوجته القاتلة وهي أم أبنائه الـ 6 وتنازل بدون مقابل.