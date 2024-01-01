جمعية "ترميم": إعادة تأهيل 272 منزلاً في الشرقية و 75 بـ9 مناطق (فيديو)

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كشف الأمين العام لجمعية "ترميم"، علي الأسمري، أنه تم إعادة تأهيل 272 منزلًا في الشرقية و75 منزلاً في 9 مناطق.





جمعية "ترميم" تُعيد تأهيل 272 منزلاً في الشرقية اضافة اعلان



جمعية ترميم تقدم خدماتها لنحو 600 منزل في 8 مدن



شراكة مجتمعية ثلاثية مع منصة " شبّاك" وشركة " فلو"



فك ونقل وتوصيل الأثاث والأجهزة الكهربائية



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية" أن الجمعية مستمرة في تقديم خدماتها لأكثر من 377 أسرة، وترميم المنازل في المنطقة الشرقية محافظاتها ومراكزها، إضافة إلى 9 مناطق إدارية على مستوى المملكة.وأضاف أن ذلك يأتي من خلال إطلاق الجمعية بمشاركة شركة روشن للتطوير العقاري، لمبادرة "يُحيك" والتي استهدفت نحو 100 منزل بالمملكة، مؤكدًا أن الجمعية قدمت خدماتها لنحو 600 منزل في 8 مدن ومحافظات.يأتي هذا في وقت وقعت فيه الجمعية اتفاقية شراكة مجتمعية ثلاثية مع منصة "شبّاك" وشركة " فلو" برعاية وكيل وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية.كما تأتي الاتفاقية المجتمعية الثلاثية من منطلق التكامل والتعاون مع أصحاب المصلحة في خدمة التأثيث، وانطلاقًًا من رغبة منصة شبّاك وشركة فلو للمشاركة في تحقيق أهداف جمعية ترميم النبيلة.واشتملت الاتفاقية على قيام منصة شبّاك لإدارة استقبال الأثاث المستعمل شبه الجديد وفق معايير تضمن الجودة وسلامة المواد المتبرع بها، ويتم إدارة الخدمات اللوجستية من خلال شركة فلو من خلال فك ونقل وتوصيل الأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة، وإعادة تركيبها في منازل الأسر الأشد حاجة، والمستفيدين من خدمة الترميم.كما تقوم المنصة بتقديم استشارات الدعم التقني وتطوير آلية العمل في استقبال التبرعات من الأفراد المتبرعين، بينما تدير الجمعية عملية تحديد المستفيدين المستحقين.