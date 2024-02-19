جمعية " المودة " تحصل على تطبيق معايير الحوكمة للجمعيات الأهلية لعام 2023

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حصلت جمعية المودة للتنمية الأسرية على تقرير تدقيق معايير حوكمة الجمعيات الأهلية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على نسبة 99.34% من الزيارة الأولى لمقيّم الحوكمة.



جمعية المودة ومعايير الحوكمة:

تعزيز معايير الحوكمة :

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، أن معايير الحوكمة تتمثل في ثلاث معايير متمثلة في معيار الامتثال والالتزام ويشمل 10 مؤشرات، يليه معيار الشفافية والإفصاح ويشمل 6 مؤشرات، وأخيرًا معيار السلامة المالية ويشمل مؤشرين اثنين فقط, وحصلت الجمعية على نسبة 100% في معيار الامتثال والالتزام، ونسبة 98% في معيار الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى نسبة 92.5% في معيار السلامة المالية.وأشار إلى أن "المودة" حصلت على نسبة 99.66% في عام 2022، و 95.34% في عام 2021م، و 95.34% في عام 2020م، مؤكدا اهتمام الجمعية بالابتكار والتفاني في تحقيق أهدافها ، لتعزيز معايير الحوكمة لتحقيق أثر إيجابي وفعال في المجتمع.يذكر أنَّ "المودة" حصلت على 14جائزة محلية وإقليمية وعالمية تقديرًا لتميزها في تقديم مبادرات وبرامج مبتكرة لدعم الأسرة وتعزيز التنمية الأسرية.