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جمعية "ابن باز" للتنمية الأسرية تدعم 636 شابًا بأكثر من 6 ملايين ريال

جمعية بن باز
جمعية "ابن باز" للتنمية الأسرية
أ أ
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أسهمت جمعية "ابن باز" للتنمية الأسرية في دعم 636 شابًا لعام 2023م، بمبلغ إجمالي قدره 6.360.000 ريال.

جمعية "ابن باز" تدعم 636 شابًا بأكثر من 6 ملايين ريالاضافة اعلان

 وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبد العزيز بن سعد آل دهام، أن برنامج إعانة الزواج استطاع خلال الـ25 عامًا الماضية تقديم المساعدة الى ما يقرب من 20389 مستفيدًا، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 200 مليون ريال.
 وأشار إلى أن الجمعية تبنّت آلية عمل سريعة بداية عام 2020م، تقضي بتقديم المساعدة في الشهر التالي لشهر التقديم، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية، على حرصه ودعمه المتواصل للجمعية وبرامجها المتنوعة، بالإضافة إلى الداعمين لبرنامج إعانة الزواج والبرامج الأخرى وللعاملين في الجمعية الحريصين على خدمة المستفيدين.

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