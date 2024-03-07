جمعية أبناء تختتم برنامج الحوكمة وتطلق برنامج الجودة في بريدة

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اختتمت جمعية "أبناء" لرعاية الأيتام ببريدة أمس، برنامج "أخصائي الحوكمة" أحد البرامج الموجهة للأيتام واليتيمات ضمن مشروع تمكين الأيتام لإعداد متخصصين في حوكمة الجمعيات الأهلية متمكنين من نظم ولوائح الحوكمة بمشاركة 38 يتيمًا ويتيمة.



جمعية أبناء في بريدة:

وجاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن سليمان السعيد وأعضاء مجلس الإدارة.وأقيم حفل خطابي، ثم أعلنت جمعية أبناء عن إطلاق برنامج الجودة الذي يعني بتأسيس نظام الجودة وتطبيق معاييرها للحصول على شهادة الجودة العالمية الآيزو ISO.ثم ألقى المتدرب ريان بن خالد الجالس كلمة المتدربين, تلاها عرض مرئي تعريفي بالجمعية، وعرض آخر يوضّح أهمية ودور برنامج تأهيل أخصائي الحوكمة الذي يُعنى بتمكين وتطوير الأيتام في حوكمة الجمعيات الأهلية وفق لأنظمة ولوائح الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي وتأهيلهم لسوق العمل بعد دراسة مستفيضة خدمة للمجتمع والقطاع غير الربحي.كما كرّم رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن سليمان السعيد، الأبناء المتدربين في برنامج "أخصائي الحوكمة".