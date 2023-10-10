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جراحة نادرة ومعقدة.. استئصال ورم ساركوما ضخم من بطن مريض بمكة

عملية جراحية
جراحة نادرة
أ أ
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 أجرى فريق طبي تكاملي من مركز الجراحات التخصصية ومركز الأورام بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، عملية معقدة لإنقاذ حياة مريض في العقد السادس من العمر كان يعاني من ورم الساركوما ضخم الحجم نشأ حول الكلية اليسرى وامتد ليطال باقي أعضاء البطن في حالة تعد بالغة التعقيد.اضافة اعلان
 

جراحة نادرة ومعقدة


وأوضح التجمع أن المدينة الطبية استقبلت المريض محالاً من أحد مستشفيات منطقة الباحة، مشخصاً بوجود كتلة ضخمة على الكلية اليسرى، ومعاناة المريض من آلام في الجانب الأيسر من البطن منذ شهرين، صاحبه نزول في الوزن بلغ 13 كجم على مدى 3 أشهر، حيث قام الفريق الطبي المختص بعمل الفحوصات اللازمة شملت الأشعة المقطعية للبطن والحوض.
حيث أوضحت وجود كتلة ضخمة على الكلية اليسرى بلغ حجمها 22 × 13 × 22 سم تمتد إلى التجويف البريتوني الذي هو عبارة عن ( نسيج رابط وعمله الحفاظ على الأحشاء الداخلية في البطن وإيصال الدم والسائل اللمفي والأعصاب إليها) وكانت الكتلة ملاصقة ومسببة ضغطاً على الأعضاء المجاورة التي من ضمنها البنكرياس والمعدة والطحال والغدة الكظرية اليسرى والأمعاء والعضلة المجاورة، وأوضحت الأشعة أن الكتلة تغلفت الشريان الكلوي الأيسر علاوة على وجود كتل صغيرة منتشرة على الغدة الكظرية اليسرى بقياس 3 × 4.5 سم، حيث تم أخذ خزعة من الكتلة التي أظهرت نتيجته بأنه ورم ساركوما خبيث.

العلاج الإشعاعي


 وقرر مجلس الأورام العام إخضاع المريض للعلاج الإشعاعي مع إمكانية استئصال الكتلة الورمية، حيث تلقى المريض 25 جرعة من العلاج الإشعاعي وبعد إعادة التصوير المقطعي تبين أنه لا يوجد تغيير ملموس فيما يتعلق بالحجم والكثافة ولم تظهر الصور أي استجابة ، مما استلزم ضرورة التدخل الجراحي الذي تضمن استئصال الكلية اليسرى مع ربط الحالب الأيسر وكذلك استئصال الغدة الكظرية اليسرى والبنكرياس والطحال وجزء من الحجاب الحاجز ، علاوة على استئصال القولون الأيسر مع عمل توصي بين جانبي القولون، واستلام عمل مفاغرة بالبطن .
 وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد ليتم خروج المريض من العمليات إلى العناية المركزة للمتابعة وملاحظة العلامات الحيوية وبعدها إلى التنويم والاستمرار على نظام غذائي ولله الحمد، ليتم مغادرته المدينة الطبية ومتابعة حالته بالعيادات الخارجية.

نوع نادر من السرطان


 ويعد ورم الساركوما نوعاً نادراً من السرطان الذي يتطور في الأنسجة الضامة بالجسم ويؤثر على العضلات، والدهون، والأوعية الدموية، والأعصاب بحيث قد تظهر في مناطق مختلفة من الجسم بما في ذلك اليدان، والقدمان، ومنطقة الصدر، وفي المعدة أيضاً.
 يذكر أن مركز الجراحات التخصصية بالمدينة الطبية قد أجرى جراحات تخصصية متقدمة في عام ٢٠٢٢ بلغت ٣٥٣٦ حالة كما استفاد من خدمات العيادات الخارجية للمركز بمختلف التخصصات لنفس الفترة ما يزيد عن ٣٦٦٨٦ مستفيدا.

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